Schager drummer Kay Ketting tourt de wereld over met zijn band

Foto Marc Moussault Kay Ketting nam drie jaar terug een risicovolle stap en tourt inmiddels de halve wereld over om muziek te maken.

SCHAGEN - Hij was even op vakantie in eigen land. Net als ieder jaar rond Kerstmis en oud en nieuw. Hoewel het accent soms duidelijk naar voren komt, weet Kay Ketting zich, ondanks dat hij tegenwoordig in Berlijn woont, natuurlijk nog eenvoudig te redden in het Nederlands.

Door Paulo Ramler - 8-1-2017, 17:43 (Update 8-1-2017, 17:48)

Bijna drie jaar geleden heeft de muzikant uit Schagen zich aangesloten bij de van oorsprong Australische band The Sunpilots. Er was direct sprake van verbondenheid. ,,Ik ben tenslotte in Australië geboren. Dan is er in...