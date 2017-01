Callantsoger is rijbewijs kwijt

CALLANTSOOG - Een 64-jarige man uit Callantsoog heeft zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij een ongeluk veroorzaakte terwijl hij met drank op achter het stuur zat.

Door Marten Visser - 7-1-2017, 12:03 (Update 7-1-2017, 12:03)

Hoeveel de man precies gedronken had wordt pas later duidelijk: volgens de politie was hij zo erg dronken dat ’blazen’ hem niet lukte. Daarom is bloed van de man afgenomen.

Hij werd vrijdagmiddag aangehouden op Zwanenbalg in Julianadorp. Daar had hij een lantaarnpaal omver gereden. De man reed gewoon door, maar omdat zijn auto vloeistof lekte kon de politie hem gemakkelijk traceren. De Callantsoger verklaarde niet eens gemerkte te hebben dat hij brokken had gemaakt.