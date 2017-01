Dierencrematorium Schagerbrug zoekt ruimere plek

Foto Cyclomedia.com Dierencrematorium Majesta (links), naast een pension.

Dierencrematorium Majesta in Schagerbrug wil verhuizen. Aan de Belkmerweg kan het bedrijf niet uitbreiden. Majesta zoekt al enige tijd een andere locatie.

Door Ed Dekker - 6-1-2017, 21:11 (Update 6-1-2017, 21:11)

Majesta groeit sterk, zegt directeur Peter van Praag. In Schagerbrug worden elke maand honderdtwintig tot honderdvijftig dieren gecremeerd. Van Praag: „In een jaar tijd is dat een stijging van veertig procent. Wij willen snel toe naar tweehonderd crematies per maand.”

Het crematorium heeft voorkeur voor vestiging in de gemeente Schagen. „Wij zitten al zo’n dertig jaar in Schagerbrug”, vertelt beheerster Bianca...