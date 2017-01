Band met uiltje als medicijn voor Breezander

Foto Erna Faust Dave Mulder met zijn kerkuiltje Tristan.

BREEZAND - In een moeilijk jaar haalde Dave Mulder (15) uit Breezand veel steun uit zijn vriendschap met zijn kerkuil Tristan. In de documentaire ’De vogelvriend’ is zondagavond op NPO3 te zien hoe deze band hem hielp om het verlies van zijn oma Truus Laan bij een tragisch auto-ongeluk te verwerken.

Door Lydia Jasper - 7-1-2017, 10:00 (Update 7-1-2017, 10:00)

Dave zat achterin bij zijn grootouders toen de auto omsloeg en in het water naast de N249 bij ’t Zand belandde. Zijn grootvader en -moeder werden door de klap uit de...