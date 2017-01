Machinebouw- en metaalsnijbedrijf HGG in Wieringerwerf verwacht na ’bizar’ 2016 jaar van herstel

PR-foto Medewerkers van HGG werken in een van de productiehallen aan een nieuwe metaalsnijmachine.

WIERINGERWERF - Voor HGG in Wieringerwerf was 2016 een ’bizar, zwaar en verdraaid lastig’ jaar.

Door Martijn Gijsbertsen - 7-1-2017, 6:30 (Update 7-1-2017, 6:30)

Het machinebouw- en loonsnijbedrijf zette door de kelderende olieprijs, offshore- en scheepsbouwcrisis 25 mensen op straat en zag de omzet met zo’n kwart zakken.

Ondanks die zwarte periode is algemeen directeur Mark Helder (45) positiever gestemd over 2017. ,,Hopelijk hebben we de bodem nu gezien.’’

Ingreep

Dat hij en zijn compagnons Igor Gieltjes, Jack Kistemaker en Marco Karman tot de grootste ingreep in het bestaan van HGG hebben moeten besluiten...