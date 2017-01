Geen bezwaar tegen nieuwbouwplan Petten

PETTEN - De provincie Noord-Holland heeft een vergunning verleend voor de bouw van nieuwe woningen aan de Ketelduinweg in Petten.

Door Marten Visser - 8-1-2017, 21:12 (Update 8-1-2017, 21:12)

Die vergunning is op basis van de natuurbeschermingswet is nodig omdat Petten in de Natura 2000-zone ligt, waar strengere regels gelden. Het nieuwbouwplan Sandenbergh is overigens gewoon in de bebouwde kom van het dorp. De vergunning ligt nog tot 26 januari ter inzage, maar Maikel Aarts van ontwikkelaar Dura Vermeer verwacht geen problemen.

Tegen het ontwerpbesluit waarop de vergunning is gebaseerd zijn volgens...