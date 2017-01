Inbrekers Zijdewind proberen slachtoffer uit huis te lokken met date

ZIJDEWIND - Twee achttienjarige mannen uit Bergen en Alkmaar zijn vrijdagnacht aangehouden op verdenking van het plegen van een woninginbraak in Zijdewind. Ze hadden geprobeerd het slachtoffer uit het huis te lokken door hem te benaderen voor een date via Instagram.

De bewoner werd enkele weken geleden benaderd door een vrouw die een afspraak met hem wilde maken. Het ging duidelijk om een nepaccount, maar de man was nieuwsgierig geworden naar wat er achter zou kunnen zitten.

In de nacht van donderdag op vrijdag rond 1 uur kreeg de man een bericht dat de vrouw naar hem toe wilde komen. Even later volgde het bericht dat ze bij een rotonde in Zijdewind stond, maar de weg niet verder wist. Het slachtoffer moest haar maar even op komen halen.

De man stemde toe, maar liep niet naar de rotonde. Hij stelde zich op enige afstand van zijn huis op. Dat deed hij slim, want vrijwel direct zag hij twee personen in zijn huis. De twee verdachten kwamen na een paar minuten alweer naar buiten.

Even verderop stapten zij in een auto om daarna met gedoofde lichten weg te rijden. Dankzij een goed signalement van de inbrekers en de auto konden beide mannen even later door de gewaarschuwde politie worden aangehouden.

In de auto lagen gestolen spullen van het slachtoffer.

Het duo is naar het politiebureau gebracht voor verhoor. De politie nam de auto van de verdachten in beslag.