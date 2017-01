’Blèren voor komst Tesla in Noordkop? Wij niet’

Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland. FOTO PROVINCIE

MIDDENMEER - „Wij blèren niet zoals andere regio’s. Achter de schermen doen wij er alles aan om Tesla deze kant op te halen. Met het ministerie van economische zaken lopen hierover nauwe contacten.” Dit stelt gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland.

Door Ed Dekker - 5-1-2017, 21:37 (Update 5-1-2017, 21:40)

De provincie hoopt de Amerikaanse autofabrikant Tesla te verleiden een fabriek te bouwen in de Noordkop. Volgens wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon is er in de Wieringermeer langs de A7 voldoende ruimte. Sinds vier maanden voert het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een...