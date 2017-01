Eerste huizen van plan Molenzicht Waarland in de verkoop

Tekening Vrijhof Vier twee-onder-eenkapwoningen van plan Molenzicht.

WAARLAND - Belangstellenden voor de eerste woningen van het plan Molenzicht in Waarland kunnen zich melden tot en met vrijdag 20 januari. Er kunnen daarna opties worden genomen.

Door Ed Dekker - 5-1-2017, 21:34 (Update 5-1-2017, 21:34)

De eerste fase van de nieuwbouw op de hoek Jonkerstraat/Hoebelaan is sinds kort in de verkoop. Het plan van projectontwikkelaar Vrijhof te Schagen bestaat in totaal uit twintig woningen. Het gaat om acht twee-onder-een-kaphuizen, drie vrijstaande woningen en negen vrije kavels.

Supermarkt

De woningen komen op de vroegere voetbalvelden. Supermarkt Deen is de eerste bebouwing op...