’Moiden bloid’ in nieuwe stal Klaver

Foto John Oud Boer John Klaver ziet zijn ’meiden’ genieten in hun nieuwe stal van Klaver Koe.

WINKEL - ,,Verstaan kan ik ze nog steeds niet, maar volgens mij zijn de moiden bloid in hun nieuw stal. Wij hebben hier acht jaar op moeten wachten maar de koeien denk ik wel vijftien jaar. Zo mooi en koevriendelijk is deze nieuwe stal”, zegt John Klaver, eigenaar van Klaver Koe aan de Langereis bij Winkel.

Door Mike Deutekom - 5-1-2017, 17:14 (Update 5-1-2017, 17:14)

Boer John en zijn vrouw Anita hebben jarenlang moeten procederen om met de nieuwbouw te mogen starten. ,,Maar daar hebben we het niet meer over. De meiden zijn woensdag over gegaan van de oude naar de nieuwe stal en volgens mij is het best gaan.’’

Klaver legt uit: ,,We hadden vanmorgen 120 liter melk minder dan normaal en dat is helemaal niks op 350 koeien die door de melkput gaan. Dat toont wel aan dat ze niet echt van slag zijn door de verhuizing en dat ze hier gewoon gigantisch goed functioneren.’’

De stal is nog niet helemaal af, laat Klaver weten. ,,Voor de koeien wel, die hebben alles wat ze kunnen wensen. Nu alleen de rest nog. De oude stal willen we snel gaan slopen. Eerst moet het asbest verwijderd worden en dan gaat het vlak. Daarna kunnen we de infrastructuur op het bedrijf gaan aanpassen. Ik verwacht dat we na de bouwvak helemaal klaar zijn. Dan kunnen we er weer tegen voor de komende vijftig jaar. Al denk ik niet dat ik die periode zelf helemaal uitzit’’, lacht Klaver. ,,Maar ik ben blij dat we nu zover zijn dat de koeien weer knap onder dak staan. De vorige stal was helemaal af.’’

Klaver heeft over belangstelling voor het nieuwe koeienonderkomen niet te klagen. De door het televisieprogramma Utopia landelijk bekend geworden ’Boer John’ krijgt veel verzoeken om een rondleiding. ,,We gaan straks een open dag houden denk ik. Dan kan iedereen komen kijken’’, aldus Klaver.