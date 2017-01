Dolblij met terugkeer van komborden bij Terdiek

Aangeleverde foto

TERDIEK - ,,Een spectaculair moment’’, zegt Mark de Geus over de plaatsing van komborden in Terdiek, donderdagochtend om tien uur.

Door Rosalie Buding - 5-1-2017, 16:43 (Update 5-1-2017, 16:43)

De buitendienst van de gemeente Hollands Kroon plaatste de borden. In totaal werden er drie met de plaatsaanduiding ’Terdiek’ neergezet. De Geus, initiatiefnemer, was hier zelf ook bij aanwezig. ,,Om kwart voor tien arriveerde de buitendienst. Om tien uur begonnen ze. Het was een feestelijk moment, de vlag hing dan ook bij ons uit.’’

De Geus, eigenaar van bedrijf ’De Geus-Terdiek’ streed naar eigen zeggen al lang voor de plaatsing van de komborden. Die zouden oorspronkelijk aan het einde van 2016 neergezet worden, maar dit werd wegens risico op vuurwerkschade uitgesteld. Ooit stonden er borden bij Terdiek, maar die werden weggehaald.

De Geus: ,,Vroeger was Terdiek een niemandsland tussen Oude en Nieuwe Niedorp. Nu de borden er weer staan, geeft dit duidelijkheid voor bezoekers. Het oude buurtschap is terug van weggeweest.’’