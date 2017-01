Balletmeiden uit Schagen dansen mee met held Snorro

Foto Marc Moussault Docente Jantine Nierop repeteert dansjes met de geselecteerde meisjes

SCHAGEN - Mexicaanse live muziek, vrolijke dansjes en gevechten. Acht leerlingen van Balletschool Schagen dansen op vrijdag 13 januari in theater de Kampanje mee in de familievoorstelling ’Snorro’.

Door Rosalie Buding - 6-1-2017, 7:33 (Update 6-1-2017, 7:33)

De voorsteling is geproduceerd door het RO theater uit Rotterdam. Het originele verhaal van de gemaskerde held is helemaal vernieuwd, zo geeft het RO theater aan. De geselecteerde meisjes van Balletschool Schagen spelen in de voorstelling de rol van cactus, kleine held en mariachi (Mexicaans straatorkest).

Docente Jantine Nierop van de balletschool: „Een paar...