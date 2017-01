Nan Cuna is Ondernemer van het jaar Niedorp

’T VELD - Nan Cuna uit Barsingerhorn is woensdagavond door de Bedrijvengroep Niedorp uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar 2016. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie in partycentrum De Vriendschap in ’t Veld.

Door Lydia Jasper - 4-1-2017, 22:16 (Update 4-1-2017, 22:16)

Volgens de jury siert het Nan Cuna dat zij in deze steeds sneller veranderende wereld mensen voortdurend traint om zich te verbeteren. ’Zij heeft niet alleen een uitstekend programma ontwikkeld, maar ook de ideale leeromgeving gecreëerd waar mensen en teams aan zichzelf kunnen werken.’

Van Baaren Caravans en Campers uit Winkel - die tweede werd in de strijd om deze titel - ging met de Lezersprijs van de Schager Courant strijken. De Rabobank reikte de Startersprijs uit aan Haarhuis Winkel uit Winkel.