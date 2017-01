Veel geld naar restauratie van molens in Zijpe

’T ZAND - Twee poldermolens in de Zijpe worden voor meer dan een kwart miljoen euro onder handen genomen. De restauratie begint in het voorjaar en duurt zo’n zes maanden. Van één molen is het wiekenkruis afgekeurd. Deze stalen molenroeden zijn op diverse plaatsen doorgeroest.

Door Ed Dekker - 4-1-2017, 17:22 (Update 4-1-2017, 17:22)

De twee molens zijn de P in Oudesluis en de OT in ’t Zand, eigendom van Stichting Zijper Molens. Alle traditionele watermolens in de Zijpe dragen een letter, naar de officiële aanduiding van de diverse polderafdeling. De...