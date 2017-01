Bewoners ’s Heeren Loo eten broodje in de garage van Riet Groen uit Zijdewind

Foto Marc Moussault Riet Groen (rechts) maakt met broer Peter aan haar zijde een praatje met de gasten

ZIJDEWIND - Een ’verlate’ kerstlunch in een garage: Riet Groen (76) uit Zijdewind bood bewoners van ’s Heeren Loo (Noorderhaven) woensdag bij haar thuis een moment van ontspanning en gezelligheid aan.

Door Rosalie Buding - 5-1-2017, 7:37 (Update 5-1-2017, 7:45)

Bewoners ’s Heeren Loo uitgenodigd in Zijdewind

Het initiatief ontstond toen Groen en haar goede vriendin Ans Klaver (70) een gezellig gesprekje hadden.

De broer van Groen, Peter, woont al drieënveertig jaar op ’s Heeren Loo. Hij zit in een rolstoel en kan niet praten. Voor Peter en de andere bewoners worden, met hulp van vrijwilligers, regelmatig activiteiten georganiseerd. Naast een wekelijkse zwemsessie is er ook een maandelijks uitje. Bijvoorbeeld naar dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna of een concert.

Deze keer was dat een lunch in de garage van Groen. Een redelijk eenvoudige, maar toch gezellige lunch, zegt de gastvrouw. ,,We beginnen met een frisje en thee. Daarna is er pompoensoep voor de gasten. We hebben allemaal lekkere broodjes klaargemaakt met gebakken ei, ham en kaas. En niet te vergeten: krentenbollen. Daarbij krijgt iedereen een kop warme chocolademelk. Het gaat erom dat ze een leuke, gezellige middag hebben. Daar doen we het voor.’’

In totaal komen er tien van de veertien bewoners van afdeling ’Kastanjehout’ naar de lunch.

Weinig tijd

Groen: ,,Personeel heeft helaas weinig tijd om leuke dingen met ze te ondernemen. Daarnaast zijn er ook niet veel vrijwilligers. Om die redenen kregen we het idee: dit kunnen we best zelf organiseren.’’

Ondanks zijn lichamelijke gebreken is haar broer gelukkig, zegt Groen.

,,Hij is altijd vrolijk. Hoewel hij in een rolstoel zit, weet hij toch overal van te genieten.’’