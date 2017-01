Flink swingen met ’oudjes’ in Regius College Schagen

Hij noemt het een essentieel onderdeel van het leven. En zo kan muziek eigenlijk ook wel worden omschreven. In het Noord-Hollands Ouderen Orkest (NHOO) heeft Peter Dillo van Wat Bezielt Schagen daarin de perfecte belichaming gevonden. De aanzienlijke muzikale formatie komt zondag 15 januari naar het Regius College in Schagen.

De aanhouder heeft wat dat betreft gewonnen, want Dillo is een paar jaar bezig geweest om het orkest naar zijn woonplaats te halen. ,,Hij is een echte vaste bezoeker van onze concerten’’,...