Een halve bumper in de potvismaag

Foto aangeleverd IJsseldijk werkt aan een dwergvinvis. Bekijk Fotoserie

UTRECHT - Je komt van alles tegen in de maag van zo’n dode potvis. Wikkels van Snickers, Nespressocupjes, een emmer, visnetten, touw. Sommige potvissen zeulen 25 kilo afval mee. ,,In de maag van een potvis die in Duitsland was gestrand vonden mijn collega’s zelfs een halve bumper. Van een of andere SUV.’’

Door Marten Visser - 8-1-2017, 10:50 (Update 8-1-2017, 10:50)

Dodelijk bleek het bij deze potvissen niet, zegt IJsseldijk. ,,Zelfs die halve autobumper niet. Maar het geeft natuurlijk wel aan wat milieuvervuiling doet met dieren die aan de top van...