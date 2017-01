NK Post van Noorderkwartier gaat verder als Business Post

SCHAGEN - Het postbedrijf van Noorderkwartier gaat door onder een andere naam.

Door Marten Visser - 3-1-2017, 14:37 (Update 3-1-2017, 14:37)

Voortaan heet NK Post van het integratiebedrijf Business Post. Noorderkwartier heeft zich aangesloten bij deze organisatie in de hoop zo meer werk binnen te halen voor de posttak van het bedrijf. ,,Als lid van Business Post kunnen we ons bereik vergroten. We krijgen er een landelijk en zelfs wereldwijd netwerk bij’’, zegt Michel Booy, bij Noorderkwartier verantwoordelijk voor het postbedrijf.

Business Post is een organisatie van samenwerkende postbedrijven in heel Nederland. Alle post wordt binnen 24 uur bezorgd, daarmee is het bedrijf een concurrent van PostNL. Bij Noorderkwartier werken diverse mensen in het postbedrijf. Ze sorteren en bezorgen de post zelf. ,,Het werk is uitstekend geschikt voor onze doelgroep’’, aldus Booy. ,,Deze mensen hebben aangetoond dat ze het werk geweldig goed aankunnen.’’

Volgens Booy verzorgt Business Post Nord-Holland Noord, zoals de volledige naam luidt, diverse diensten. Zo kunnen bedrijven er aankloppen reclamemailings, koerierswerk en wordt er ook gemeentepost verwerkt. Daarnaast is er een digitale postkamer waar post wordt gescand, waarna het binnen een uur digitaal bij de klant wordt afgeleverd.