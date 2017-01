Oud-burgemeester Anna Paulowna overleden

ANNA PAULOWNA - Jan den Ouden, oud-burgemeester van de voormalige gemeente Anna Paulowna, is oudjaarsdag overleden. Den Ouden was 23 jaar burgervader in de Polder, van 1977 tot 2000. Hij werd achtenzeventig jaar oud.

Door Mike Deutekom - 3-1-2017, 10:24 (Update 3-1-2017, 10:24)

Burgemeester Den Ouden was een begrip in Anna Paulowna. Vanwege zijn lange ambtsperiode was hij vrijwel van alle dossiers in de gemeentepolitiek op de hoogte en wist hij heel goed wat er speelde in de Polder.

Den Ouden was niet onomstreden. Hij was een burgemeester van de oude stempel, en 'regeerde' in zijn gemeente. Aan het einde van zijn carrière kwam hij onder vuur te liggen over zijn bijbanen en declaratiegedrag (door de burgemeester zelf 'biefstukbonnetjes' genoemd). In 2000 ging hij met vervroegd pensioen.

Toch zal de VVD'er vooral herinnerd worden voor zijn grote verdiensten voor de Polderse gemeenschap. Den Ouden is niet voor niets benoemd tot ereburger van Anna Paulowna en onder meer erelid van paardensportvereniging Oude Veer (voorheen RAP). Ook was hij ridder in de orde van Oranje-Nassau.