Kringloopwinkel Tol redt rommelmarkt van Dirkshorn

DIRKSHORN - De rommelmarkt van Dirkshorn die na 41 jaar dreigde te stoppen, is gered.

Door Michiel Snik - 2-1-2017, 17:41 (Update 2-1-2017, 17:41)

Omdat de gemeente Schagen voortaan het ophalen van de rommel na afloop van de markt in rekening brengt bij de organisatie, leek het evenement te eindigen. Want die kosten zijn ongeveer een derde van de opbrengst. ,,Dat maakt het voor ons onhaalbaar”, zegt Henk Rijs van voetbalvereniging Dirkshorn.

De markt brengt jaarlijks duizenden euro’s op. Dat geld gaat naar de voetbalclub. Daarvoor wordt door een grote groep vrijwilligers jaarlijks overtollig huisraad ingezameld. Al die spullen werden opgeslagen en in juni op straat gezet. ,,Zo gaat dat al 41 jaar en nu leken we te moeten stoppen omdat de gemeente ons de rekening laat betalen voor het afvoeren van de spullen die overblijven.’’

Aanbod

Kringloopwinkel Tol biedt nu aan dit voortaan gratis te doen. ,,Wij recyclen alles. Ook kunststof, kapotte elektrische apparatuur en papier dat na een rommelmarkt over blijft. Bruikbare meubels knappen we op. Dit doen we ook bij andere rommelmarkten gratis, dat kunnen we ook in Dirkshorn doen’’, biedt Dico Tol aan. Hij benadrukt wel dat hij geen afval wil meenemen.

Rijs is enthousiast. ,,Tol haalde het al op, maar als hij het nu voor niets doet, is er in juni alsnog een rommelmarkt. Dat is geweldig.”