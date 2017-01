Schade jaarwisseling nog niet bekend

ANP

SCHAGEN - De gemeenten Schagen en Hollands Kroon zijn aan het inventariseren of er veel schade is aangericht tijdens de jaarwisseling. Elk jaar worden er rond oud en nieuw vernielingen gepleegd, al dan niet door het gebruik van (illegaal) vuurwerk.

Door Mike Deutekom - 3-1-2017, 10:00 (Update 3-1-2017, 10:00)

Bij de gemeente Schagen is de buitendienst nog aan het onderzoeken hoe groot het schadebedrag dit jaar gaat worden, laat woordvoerster Ans Heijnen weten.

,,We hebben in elk geval al vier met vuurwerk vernielde afvalbakken geteld. Die kosten vierhonderd euro per stuk. Ook...