Ouders en leiding van zorgboerderij Het Groene Erf in Waarland verbolgen over kritiek inspectie

Foto Marc Moussault Schellekens (rechts) zit aan de lunch met zijn bewoners.

WAARLAND - De zorg verzuipt in de formulieren, protocollen en regeltjes. Dat is de klacht van Cees Schellekens van zorgboerderij Het Groene Erf in Waarland.

Door Marten Visser - 3-1-2017, 7:02 (Update 3-1-2017, 7:02)

Hij kreeg vorige week een tik op de vingers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens de inspectie voldoet Het Groene Erf op diverse punten niet aan de voorwaarden. Hierdoor zouden de mensen met een verstandelijke beperking die op het Groene Erf wonen of er dagbesteding krijgen ’risico’s lopen’.

Schellekens is het niet eens met de bevindingen...