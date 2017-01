75-plusser vermaakt zich in Schagen steeds vaker op internet

Foto HMC/Rosalie Buding Klaar Blokker uit Schagen bekijkt tablets bij Beemster

SCHAGEN - Tablets, Ipads, computers en laptops. Het klinkt veel ouderen, ook in Schagen, niet onbekend in de oren. Uit onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 75-plussers de sterkst groeiende groep internetters in Nederland is.

Door Rosalie Budingr.buding@hollandmediacombinatie.nl - 2-1-2017, 16:58 (Update 2-1-2017, 16:58)

In 2016 had zestig procent van deze groep de mogelijkheid tot internet, waarvan de helft er daadwerkelijk gebruik van maakte.

Nieuwssites

Zo ook Tia Rustige (86) uit Schagen. ,,Kijken op internet is voor mij een momentje van pauze’’, vertelt ze. Tia heeft al zo’n acht jaar internet. Elke ochtend en elke middag kijkt ze even op het web. ,,Ik heb een nieuwssite, waar ik dagelijks op kijk. Daar staan hele interessante dingen op. Ik ga alleen niet verklappen welke site het is. Dat is geheim. En ik hou van online spelletjes.’’ Daarnaast luistert Tia graag via internet muziek. ,,Ik heb sinds een paar jaar een tablet. Hoe alles werkt legt mijn dochter aan me uit.’’

Uit het onderzoek van het CBS blijkt verder dat de 75-plussers het internet vooral gebruiken om te telebankieren en mails te versturen.

Facebook

Daar kan het echtpaar Rison zich niet helemaal in vinden. Henk Rison (81): ,,Ik heb met computers gewerkt waar mensen het bestaan niet van weten.’’

Zijn vrouw (76) vult aan: ,,Ik zit iedere dag met mijn tablet op internet, vooral Facebook en Wordfeud.’’ Het echtpaar heeft al sinds de jaren negentig internet in huis en was daarmee een voorloper.

Niet iedere oudere is trouwens bekend met internet. Zo heeft Klaar Blokker (85) uit Schagen nooit internet gehad. Bij Beemster kijkt ze nu wat voor snufjes er zijn. ,,Grappig, want vroeger deed ik alles uit mijn hoofd.’’