Dirigent Van Rijn start in nieuwjaar met koor AnnA Capella

Archieffoto JJFoto Olaf van Rijn in actie voor een van zijn huidige koren.

ANNA PAULOWNA - Dirigent en zangdocent Olaf van Rijn (56) uit Haarlem start in januari met een a capellakoor in Anna Paulowna. Bij AnnA Capella staat uiteraard het plezier in zingen voorop. Maar de gedreven Van Rijn wil meer dan dat: „Ik streef naar een niveau dat koorleden echt uitdaagt.”

Door Leo Blankredactie.sc@nhd.nl - 2-1-2017, 13:47 (Update 2-1-2017, 14:27)

Hij heeft zijn sporen inmiddels ruimschoots verdiend. Olaf zit al meer dan veertig jaar beroepsmatig in het vak en leidt op dit moment vier koren: Donna Cappella in Alkmaar, sWing in Heiloo,...