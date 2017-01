Jaarwisseling erg rustig verlopen

SCHAGEN - De jaarwisseling is in de Noordkop redelijk rustig verlopen. De brandweer had de handen vol aan wat kleinere (buiten)brandjes maar over het algemeen verliep de viering van oud en nieuw zonder problemen.

Door Mike Deutekomm.deutekom@hollandmediacombinatie.nl - 1-1-2017, 18:32 (Update 1-1-2017, 18:32)

In het centrum van Schagen was het volgens de politie vooral sfeervol. Enkele kleine opstootjes konden tijdig in de kiem gesmoord worden. Wel wist een 33-jarige bestuurder om even voor het nieuwe jaar op de N241 bij Schagen met zijn auto de sloot in te rijden. Hij had gedronken en blies bijna tweemaal de toegestane hoeveelheid.

De brandweer moest gisteren nog uitrukken voor een brand in een tuinhuisje op bungalowpark De Horn in Dirkshorn en een buitenbrandje aan het Kerkepad in Warmenhuizen.