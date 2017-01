Borrelen en zoenen met vrienden, (on)bekenden en collega’s....

Foto Marc Moussault Nieuwjaarsborrel in café Spoorzicht in Schagen.

SCHAGEN - Nieuwjaarsborrels, nieuwjaarsrecepties, op de eerste werkdag van 2017 je collega’s de beste wensen overbrengen en je chef (m/v) op de wang zoenen, het hoort allemaal bij de jaarwisseling.

Door Mike Deutekom - 1-1-2017, 18:23 (Update 1-1-2017, 19:31)

En behalve misschien dat laatste punt, het is nog gezellig ook. Gisteren ging het nieuwjaar-borrelen alvast goed van start in de cafés. Zoals hier op de foto, waar mensen in het Schager café Spoorzicht proosten op het arriveren van het jaar 2017. Dat het maar een mooi, liefdevol, vredig, gezond en gelukkig...