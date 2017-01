Auto rijdt tegen boom in ’t Zand, bestuurder is verdwenen

Foto: DNP.NU/Patrick de Jong Bekijk Fotoserie

’T ZAND - De politie heeft in de nieuwjaarsnacht rond 4.45 uur een auto aangetroffen op de Keinsmerweg in ’t Zand. De auto stond tegen een boom en was zwaar beschadigd. Van de bestuurder ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en van wie de auto is.

Naast de auto zijn ook de boom en bewegwijzering flink toegetakeld.