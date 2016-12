Auto te water door modder op de weg in Breezand

Foto’s: DNP.NU / Micky Heiligenberg Bekijk Fotoserie

BREEZAND - Een auto met vijf inzittenden is vrijdagavond rond half zeven in de sloot beland in Breezand.

Door Lotte Verheul - 30-12-2016, 19:08 (Update 30-12-2016, 19:33)

Op de Schorweg raakte de bestuurder de controle kwijt door modder op de weg. De auto is uit een scherpe bocht gevlogen en in de sloot terecht gekomen.

De inzittenden kwamen er met kneuzingen vanaf. Door het ongeluk is een rioleringspijp kapot gegaan.