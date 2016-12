’Stille krachten’ mogen van Omring samen in de Holybolexpress

Foto Marc Moussault Van Paridon, Portegijs en Sneekes (in blauwe Omringjas) delen oliebollen uit. Rechts wandelaar Fluitsma.

’T ZAND - Wie ze zou nomineren voor een leuk dagje uit? Daar moet Tineke Winter uit ’t Zand heel even over nadenken. ,,Maar ik weet wel iemand hoor. Mijn achterbuurmeisje. Ze is verpleegster, staat altijd voor iedereen klaar en heeft een boel meegemaakt.’’

Door Marten Visser - 30-12-2016, 20:59 (Update 30-12-2016, 20:59)

Het zijn precies deze mensen die zorgorganisatie Omring graag mee wil nemen voor een ritje in de Holybolexpress, zoals ze dat gekscherend noemen. De stoomtrein Hoorn-Medemblik, die ergens volgende zomer speciaal gaat rijden voor de ’stille krachten’ die...