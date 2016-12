IT Solution opent aan Ceresplein Breezand

BREEZAND - Eindelijk vestigt zich een bedrijf in het gedeelte van het winkelcentrum aan het Ceresplein in Breezand, dat vanaf de oplevering in 2011 leeg staat.

Door Leo Blank - 30-12-2016, 14:57 (Update 30-12-2016, 14:57)

Kevin Borst (27) uit Breezand opent op 1 februari het nieuwe bedrijf IT Solution. Dat richt zich volledig op de automatisering voor met name het midden- en kleinbedrijf. Ook particulieren kunnen voor netwerk- en softwarezaken aankloppen.

Borst werkte eerder vijf jaar voor VG Automatisering aan de Burgemeester Lovinkstraat. De kersverse ondernemer neemt twee huidige collega’s mee naar zijn eigen zaak: Rick Stoop en Bas Polak. Erwin van der Tuin is een nieuw gezicht.

In de winkel van negentig vierkante meter komt een servicebalie. Daarnaast kan de klant er onder meer terecht voor laptops, printers, routers, telefoons, wifi-accessoires en beveiligingscamera’s.

Ook op audiogebied wordt een assortiment aangeboden. IT Solution werkt vooral op locatie bij de klant thuis.

Borst hoopt dat met zijn komst meer ondernemers naar de vleugel van het winkelcentrum komen. Sinds de start vijf jaar geleden staat dit deel leeg.