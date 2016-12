Man van enkelband en huisarrest verlost na inbraken in Schagen en omgeving

SCHAGEN - Een 23-jarige Haarlemmer, die is veroordeeld voor woninginbraken en diefstallen in Schagen, Slootdorp en Anna Paulowna, hoeft van het gerechtshof in Amsterdam niet vier maanden met een enkelband voor elektronisch toezicht rond te lopen.

Door onze verslaggever - 30-12-2016, 20:00 (Update 30-12-2016, 20:00)

De man was eerder door de rechtbank veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk, 120 uur taakstraf plus betaling van 1420 euro schadevergoeding aan de slachtoffers.

Pakjesavond

Met twee andere inbrekers maakte hij op pakjesavond vorig jaar laptops, geld en sieraden buit in huizen waarvan de...