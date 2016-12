Open middag A.N. Boekel BV op 22 januari

Foto Erna Faust Medewerkers maken knolselderij klaar voor verpakking in de nieuwe verwerkingsruimte.

LANGEDIJK - Veel mensen die vanaf de Provincialeweg N504 of de Schagerweg (N245) het nieuwe onderkomen van A.N. Boekel BV hebben zien liggen (of de bouw hebben gevolgd), zijn benieuwd wat er in de grote pand allemaal gebeurt. Zondag 22 januari kan men zelf komen kijken.

Dan houdt het bedrijf een open middag vanwege de opening en ingebruikname van het nieuwe pand. ,,Het is snel gegaan sinds eind februari de eerste paal de grond in ging’’, zegt Niels Boekel. ,,Op 7 november gingen we met de loods over, op 1 december helemaal. Omdat we vermoeden dat veel mensen uit onze omgeving graag een kijkje komen nemen, houden we van een tot vijf uur ’s middags open huis.’’