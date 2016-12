140.000 pallets uit nieuw pand Langedijk heel Europa in

LANGEDIJK - De compagnons Niels Boekel, Bas Francis en Joost van Wonderen zijn er al een beetje aan gewend. Sinds 1 december draait hun bedrijf A.N. Boekel BV - gespecialiseerd in groentehandel - en transportbedrijf Boekel Leegwater Transport BV in het nieuwe pand aan de Berrie 1 op bedrijventerrein Breekland in Langedijk. ,,En daarmee zijn een hoop problemen voor ons opgelost. We kunnen nu naar de toekomst kijken’’, laat het drietal weten.

Oprichter Ad Boekel had in 1967 waarschijnlijk niet kunnen bedenken dat zijn bedrijf vijftig jaar later in een pand van 10.500 vierkante meter gevestigd zou zijn in Langedijk.

Boekel begon immers, zoals zoveel Waarlanders, als teler. Pas in 1975 ging hij zich met de handel in groenten bezig houden. Ruim veertig jaar later is die handel en de transporttak goed voor een jaaromzet van ruim 140.000 pallets. Bijna honderd mensen kunnen nu, dankzij het bedrijf dat hij heeft opgericht, hun boterham verdienen.

Omgeving

Hoewel het bedrijf geworteld is in Waarland, was de situatie aan de Slootgaardweg 31a niet langer houdbaar.

,,De noodzaak om te verhuizen was er’’, vertelt Bas Francis. ,,We zijn simpelweg uit ons jasje gegroeid. De oppervlakte waarop wij ons werk moesten doen was te klein geworden. We hadden maar de helft van het aantal los- en laadplatformen voor de vrachtwagens dat we nodig hadden. Daardoor ontstonden wachttijden, wat in onze handel niet kan. Stroom- en datavoorzieningen waren door de jaren heen ontoereikend geworden. De verkeersdruk nam alleen maar toe op de polderwegen, wat overlast veroorzaakte. Het was tijd voor een nieuwe stap.’’

Niels Boekel, zoon van oprichter Ad, wilde wel graag in Waarland blijven, maar zag daartoe geen mogelijkheden. ,,Het liefst bleven we wel in de buurt van Waarland. Dus werd het Breekland in Langedijk, al hebben we ook op Robbenplaat in Wieringerwerf gekeken.’’

Langedijk wilde het bedrijf graag hebben. Boekel: ,,Hollands Kroon zag ons ook graag verschijnen op Robbenplaat, vlak bij de A7. We moesten kiezen. We halen veel producten uit de Wieringermeer en West-Friesland, dat was winst op die locatie. Toch kozen we voor Langedijk. We hebben hier nu een stukje Waarland in Langedijk. Hier in de buurt doen we immers ook veel zaken met telers, kennen de mensen ons en wonen wij en ons personeel. Bovendien zijn we hier vandaan zo op de A9 en rijden de vrachtwagens via de N504 ook zo naar Middenmeer en Wieringerwerf.’’

Drogen

Het pand is uiterst modern. ,,Tachtig procent van de warmte die we nodig hebben, wordt teruggehaald uit de koeling’’, legt Joost van Wonderen uit.

,,De warmte komt vrij bij het koelen van de zes koelcellen en de geconditioneerde verpakkings- en expeditieruimtes. Die wordt onder meer gebruikt voor de acht droogkamers die we gebruiken om de knolselderij te drogen. Alles wordt online aangestuurd en is dus van afstand te volgen en bij te stellen.’’

Knolselderij is voor het bedrijf een erg belangrijk product. Boekel: ,,We zetten daarvan jaarlijks 21.000 ton af en begeleiden dat van teelt tot supermarkt. We nemen het van onze vaste telers af, wassen het, laten het een etmaal drogen en verpakken het in de door de klant gewenste verpakkingen. Dat kunnen netzakken zijn, dozen, maar ook verpakkingen van een pond tot 1150 kilo.’’