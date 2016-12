Overleg mountainbikers over Kaaitjestocht rond Winkel

WINKEL - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat met organisatoren van mountainbiketochten op zoek naar alternatieven voor dijkjes, waar niet meer op mag worden gefietst.

Door Marten Visser - 29-12-2016, 17:21 (Update 29-12-2016, 17:21)

Zo kan de Kaaitjestocht vanuit Winkel begin volgend jaar mogelijk toch verreden worden. Er is onder meer overleg geweest met de KNWU, Tourfietsunie en verschillende mountainbikeclubs in onder meer Tuitjenhorn, Winkel en Ursem.

De reden is dat het schap geen toestemming heeft gegeven voor de jaarlijkse Kaaitjestocht, die deels gaat over binnendijken. Volgens het waterschap kan dat niet meer, omdat de schade aan waterkeringen - vooral de grasmat - te groot wordt. En dat brengt de veiligheid in gevaar.

Het schap wil op korte termijn praten waar alternatieven mogelijk zijn. Een speciaal team moet na overleg met organisaties en bonden snel een oordeel geven over routes die nu voor mountainbikers worden uitgezet in het landschap.

Dat kan ook betekenen dat met clubs wordt gekeken of voorzorgsmaatregelen kunnen worden bedacht die het ’zwart maken’ van grasdijken kan voorkomen.