Plan voor peuteropvang in Op Avontuur in Kolhorn

KOLHORN - Stichting Kinderopvang Regio Schagen (SKRS) en basisschool Op Avontuur verzorgen maandag 9 januari een informatieavond over peuteropvang in het dorp. Aanvang is acht uur.

Door Lydia Jasper - 29-12-2016, 18:30 (Update 29-12-2016, 18:30)

Kolhorn ontbeert alweer enige jaren een peuterspeelzaal en dat voelt directeur Marjan Hartog van Op Avontuur als een gemis.

,,Het is jammer. Kinderen die nu in groep 1 binnen komen, zijn nog niet gewend aan groepen. Ze weten niet hoe ze daar in moeten functioneren.’’

Hartog hoopt samen met SKRS twee ochtenden peuteropvang te kunnen aanbieden. Bij voldoende...