Top 2000 als leidraad kerkdienst Wieringerwerf

WIERINGERWERF - De kerkdienst van 8 januari in De Samenstroom in Wieringerwerf staat geheel in het teken van de Top 2000. De bezoekers gaan nummers uit de lijst zingen; begeleid door You Tube-filmpjes, het koor Four Winds uit Oostwoud en artiesten uit de eigen gemeente.

Door Lydia Jasper - 29-12-2016, 17:16 (Update 29-12-2016, 17:17)

Natuurlijk is er tijdens deze dienst - die er iets anders uitziet dan gewoonlijk - een link tussen muziek en religie. Of beter gezegd: levensvragen. Iedereen kon op zijn favoriete nummers stemmen en daarbij aangeven wat juist...