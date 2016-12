Thuiszorg na stoppen Zorgkompas in Hollands Kroon wordt overgenomen

ANNA PAULOWNA - De thuishulp voor 84 cliënten in Hollands Kroon van Zorgkompas wordt per 1 februari 2017 overgenomen door Axxicom en Woonzorggroep Samen.

Door Martijn Gijsbertsen - 30-12-2016, 7:00 (Update 30-12-2016, 7:00)

Niemand met lichte huishoudelijke hulp komt in de kou te staan of valt tussen wal en schip, nu Zorgkompas heeft besloten daarmee in Hollands Kroon te stoppen en 37 medewerkers ontslaat.

Zo garanderen gemeente en haar vaste zorgpartner/-regisseur Incluzio in een brief aan betrokkenen.

’Raadsel’

De reden waarom het Friese zorgbedrijf, een dochteronderneming van zorggroep Alliade, zich terugtrekt is voor de...