Zijper molen van Klaas Zaal van de ’rouw’ naar de ’vreugd’

Foto Marc Moussault Vrijwillig molenaar Klaas Zaal bij de Molen F in Burgerbrug. Zijn pas overleden vader Klaas was hier 46 jaar molenaar.

BURGERBRUG - Een jaar lang zou de Molen F in Burgerbrug ’in de rouw’ staan. Als eerbetoon aan Klaas Zaal, 46 jaar vrijwillig watermolenaar. Twaalf maanden achtereen zou in de Zijpe de stand van de wieken een zeldzame hommage uitdrukken aan een man die van grote betekenis is geweest voor de molenwereld. Het werden drie maanden.

Door Ed Dekker - 29-12-2016, 12:50 (Update 29-12-2016, 12:50)

,,In april verwachten mijn vrouw en ik ons eerste kindje. Wij willen de molen dan ’in de vreugd’ zetten, dat past bij nieuw leven. Van rouw...