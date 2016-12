Bouw van bijzondere passagiersschepen in Wieringerwerf gestart

WIERINGERWERF - Scheepswerf Veka Group is in werkhaven Oude Zeug in Wieringerwerf gestart met de bouw van twee bijzondere passagiersschepen.

Door Martijn Gijsbertsen - 29-12-2016, 12:00 (Update 29-12-2016, 12:00)

De vaartuigen, de eerste hybride trimarans ter wereld, moeten straks personeel en goederen naar en van windparken en productieplatforms op zee transporteren.

De kielen voor de schepen met drie rompen/drijvers van 33 meter lengte zijn reeds gelegd.

Miljoenenproject

Het miljoenenproject wordt door Veka uitgevoerd in opdracht van de Deense rederij WMO (World Marine Offshore).

In totaal zijn, inclusief ingehuurde onderaannemers, van ontwerp tot oplevering zo’n driehonderd...