PeWi: de heraut van nu in Niedorp

Foto Marc Moussault Peter Wittekoek van www.pewinieuws.nl bij ’zijn’ Winkeler kerk. Het PeWi’s Nieuwsblad gaat de tweede jaargang in.

WINKEL - Jeugd kent hem alleen als PeWi. Op scholen is Peter Wittekoek een bekende verschijning. Waar de 49-jarige Winkeler komt, is leuk nieuws te beleven. Een jubilerende juf of andere festiviteit waar dan ook – PeWi doet er verslag van. Op zijn gelijknamige website of in zijn nieuwsblad. Het kleurige magazine gaat de tweede jaargang in. Wie is die middeleeuwse heraut van nu?

Door Ed Dekkered.dekker@hollandmediacombinatie.nl - 28-12-2016, 14:53 (Update 28-12-2016, 14:53)

Niedorper boodschapper van ’leuk nieuws’ weert leed en protesten

Leed en actiegroepen komen er bij hem niet in. Voor branden en ongelukken gaat hij de straat niet op. Protesten en klachten laten hem onberoerd. ,,Leuk nieuws, dat willen mensen graag lezen. Ik bedien ze op mijn wenken.”

Peter Wittekoek leeft van het leuke nieuws. De veertig vaste adverteerders op zijn website www.pewinieuws.nl leveren hem voldoende op om van te leven, aangevuld met de advertentie-inkomsten van zijn PeWi’s Nieuwsblad.

,,Geen vetpot, maar dat hoeft ook niet. De onverwachte contacten zijn veel belangrijker. En de onvoorspelbaarheid. Geen dag is hetzelfde.” Een ‘nietszeggerigdagje’, zoals in zijn vorige leven op kantoor, heeft hij nooit meer.

Dichtbij

Als dagelijkse boodschapper richt hij zich sterk op Winkel, Nieuwe Niedorp en de andere kernen van de oude gemeente Niedorp. ,,Om de hoek dus. De wereld dringt zich steeds meer op, maar ‘dichtbij’ en ‘eigen’ blijft trekken in dorpen.”

In 1984 begon hij met de ‘Nieuwsbrief voor de Vriendenclub’. Jaren later, vanaf 1998, pakte Peter het op zijn eerste pc serieuzer aan. Een keerpunt was de dood van zijn zus, in 2007. ,,Nog meer nietszeggerigedagen? Of volop inzetten op wat ik echt leuk vind? De keuze was niet moeilijk.” Als PeWi heeft Peter Wittekoek sinds 2013 een dagtaak aan het ‘gewone’ dorpsnieuws. Met veel servicerubrieken.

,,Ik heb nu bijna 3500 unieke bezoekers per dag. Het nieuwsblad kwam er een jaar geleden bij. Mensen willen ook iets in handen hebben. Elf keer per jaar. Nu veertig pagina’s, duizend stuks. Gratis verkrijgbaar op 45 adressen, zoals winkels en sportclubs. Ook jongeren vragen om het blad.”