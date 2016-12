Gezocht voor boek: Schager messen

SCHAGEN - Historische vereniging Schagen zoekt Schager messen. Gedurende twee eeuwen - van rond 1600 tot circa 1800 - waren er messenmakers actief in Schagen.

Door Ed Dekker - 28-12-2016, 14:02 (Update 28-12-2016, 14:02)

De historische vereniging wil een boek maken over deze ooit zo levendige bedrijfstak in de plattelandsstad. Ook worden Schager messen onderdeel van een grote expositie, komend voorjaar tijdens een historische markt in ’t Slot.

Duizenden messen zijn er in Schagen gemaakt. ,,Er zijn er slechts enkele tientallen exemplaren bekend”, zegt voorzitter Fred Timmer van de historische vereniging. ,,Er moeten er nog veel in particulier bezit zijn. De messen gingen van de ene generatie over op de andere. Wij willen de messen graag fotograferen en registreren.” In 1657 telde Schagen 33 messenmakersbazen. ,,Die hadden knechten. Die 33 bedrijven boden werk aan totaal zo’n honderd man.” Door concurrentie uit Solingen kwam rond 1800 de klad in de Schager messenmakerij.

Lezers kunnen contact opnemen met Fred Timmer: 0224-215261,

f.timmer@hetnet.nl.