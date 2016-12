Auto slaat over de kop op N242 bij Nieuwe Niedorp

NIEUWE NIEDORP - Een automobilist is woensdag met zijn bezorgauto over de kop geslagen op de N242 in Nieuwe Niedorp. Hij wilde het kruispunt met het Hoefje oversteken, maar botste daar op een auto.

Door Internetredactie - 28-12-2016, 13:09 (Update 28-12-2016, 13:09)

Door de klap kwam de auto op z’n kop terecht.

Niemand raakte gewond. De bestuurder van de bezorgauto werd nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.