Zorgkompas stopt in Hollands Kroon: ontslag voor 37 thuishulpen

ANNA PAULOWNA - In totaal 37 medewerkers van Zorgkompas verliezen per 1 februari 2017 hun baan als lichte huishoudelijke hulp bij cliënten in Hollands Kroon.

Door Martijn Gijsbertsen - 28-12-2016, 13:00 (Update 28-12-2016, 13:00)

Oorzaak hiervan is dat de dochteronderneming van zorggroep Alliade geen overeenstemming heeft bereikt met de gemeente en haar vaste zorgpartner Incluzio over een nieuw contract.

,,Eerder hadden we een zelfstandige overeenkomst met Hollands Kroon’’, aldus woordvoerder Gerard Akkerman van Alliade.

’Verliesgevend’

,,Door een nieuwe aanbesteding is Incluzio ’hoofdaannemer’ voor zorgverlening in die gemeente geworden en die wil dat wij dezelfde...