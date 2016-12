Kerststorm jaagt zeesla en zeesterren op kust

Zeesla bij Den Oever. FOTO WIM TIJSEN Bekijk Fotoserie

DEN OEVER/CALLANTSOOG - Alsof de noordwestelijke kust van Wieringen tussen Den Oever en Vatrop is bedekt met een nagelnieuw voetbalveld met een lengte van meer dan een kilometer. Het langgerekte tapijt van aangespoeld zeesla is het gevolg van de storm op tweede kerstdag. Wieringen voor even aan de Groene Zee. Bij Callantsoog zijn zeesterren aangespoeld.

Door Ed Dekker - 28-12-2016, 12:15 (Update 28-12-2016, 12:34)

Ook op andere plaatsen langs de westelijke kust van Wieringen zijn plakken zeesla op de kust tegen de dijk geworpen. ,,In de winter is dit nog nooit gebeurd”, weet natuurkenner Wim Tijsen uit Westerland, werkzaam bij Landschap Noord-Holland. ,,De westerstorm op tweede kerstdag joeg de drijvende zeesla op de kust.”

Machteloos

Het wierachtige spul stond machteloos tegen windkracht negen. De hele nazomer en herfst had de sla alle gelegenheid om ongestoord door te groeien op de Waddenzee. Al die maanden heeft het niet van betekenis gewaaid. ,,En vergeet de zachtere temperatuur in het najaar niet”, stelt Tijsen.

Het groene laken – van soms wel twintig centimeter dik – kan er zomaar een paar weken blijven liggen, afhankelijk van het weer. Totdat het goedje gaat rotten, eten duizenden rotganzen er goed van. Zeesla is lekkerder dan gras op boerenland.

Lekkernij

Ook door de kerststorm zijn honderden zeesterren aangespoeld op het strand tussen Callantsoog en Groote Keeten. ,,Ze zijn door de stroming losgeraakt van de zeebodem”, aldus Arthur Oosterbaan van Ecomare op Texel. ,,Met een paar uur zijn ze dood.” Onverwachte lekkernij voor meeuwen en kauwen. Ook muizen en ratten weten de zeesterren snel te vinden.