Vier kandidaten voor huur van ruimte in Breezands binnenbad Den Krieck

BREEZAND - Bij zwembad Den Krieck in Breezand hebben zich vier serieuze gegadigden gemeld voor huur van ruimten en/of uren in het binnenbad.

Door Martijn Gijsbertsen - 28-12-2016, 20:00 (Update 28-12-2016, 20:00)

Het gaat om bedrijven in floatfit (soort bootcamplessen op het water) en zwemles mét ouders, een zangkoor plus muziekvereniging.

Oriënterend

,,Met alle partijen hebben we een oriënterend gesprek gehad of gaan we dat nog aan’’, aldus voorzitter Jeroen Wilms namens de beherende stichting Den Krieck.

,,We zetten de mogelijkheden en onmogelijkheden op een rij.’’

Cultuur

Uit de belangstelling voor plek in het binnenbad blijkt...