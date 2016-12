’Huisweid gaat uitbreiden’

WARMENHUIZEN - Het Huisweid Festival in Warmenhuizen krijgt komend jaar nieuwe activiteiten. Niet alleen wil de organisatie proberen komen de kinderspelen weer terug op het programma te zetten, ook wordt het festival verlengd. Huisweid begint straks om elf uur ’s morgens, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking.

,,We werden benaderd door Esdégé-Reigersdaal met de vraag of we een festival kunnen organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is een pré-festival geworden, van elf tot twee uur, voor de normale start van het Huisweid Festival. Daarmee wordt het festival weer grootser’’, zegt Ruud de Nijs, een van de zeventien vrienden die zes jaar geleden met het idee kwamen om een festival te organiseren voor het goede doel.

Jacqueline van der Poll van Reigersdaal kwam met het idee voor een festival voor de cliënten. ,,Het afgelopen jaar vierden we het veertigjarig bestaan van Esdégé-Reigersdaal. Op de Warmenhuizer kermis hadden we het daarover, en bedachten we dat we een festival voor de cliënten wilden organiseren. We hebben immers veel meer organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking hier in de buurt. Denk aan ’s Heerenloo en Midgard. Cliënten en personeel kunnen elkaar op dat festival ontmoeten.’’

Muntjes

Maar een festival organiseren is apart werk. ,,We raakten met Ronald Dekker in gesprek en hij heeft het voorgesteld bij de vriendengroep van het Huisweid. Daar waren ze gelijk enthousiast, dus werd het een pré-festival van het Huisweid. En ook dit draagt bij aan het goede doel. Wij kopen ook gewoon muntjes en zo’’, zegt Van der Poll.

,,Het beviel ons slecht vorig jaar, zo zonder kinderactiviteiten op het Huisweid Festival’’, legt De Nijs uit. ,,We wisten dat het een overgangsjaar zou worden omdat er op het grasland naar het bedrijventerrein gebouwd zou gaan worden, maar het was ons te rustig. En dat merk je gelijk in de opbrengst voor het goede doel. Dit jaar doen we er weer een schepje bovenop en gaan we ons uiterste best doen om weer veel voor kinderen te organiseren. Daar hebben we al plannen voor.’’

De PR-man van de Stichting Vrienden Voor Een Ander (SVVEA), waarin de vriendengroep zich als organisatie van het Huisweid Festival verenigd heeft, is nog steeds tevreden met de opbrengst van 2016. ,,Zonder kinderprogramma en met relatief slecht weer was vijfenvijftig mille niet verkeerd. Dat geld ging, net als de voorgaande jaren, naar de Nederlandse Cystic Fybrosis Stichting (NCFS, tegen taaislijmziekte) en de Bontius Stichting van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voor onderzoek naar fibreuze dysplasie (broze bottenziekte).’’