Automobilist raakt bekneld bij verkeersongeval Wieringerwerf

DNP.NU/Fabian Zee Bekijk Fotoserie

WIERINGERWERF - Bij een verkeersongeval op de Zeugweg in Wieringerwerf is dinsdag aan het begin van de avond een automobilist met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 19:50 (Update 27-12-2016, 19:58)

De bestuurder van de auto was daarvoor in de berm terechtgekomen en tegen een boom geknald. De persoon kwam hierdoor klem te zitten in de auto en moest door brandweerlieden worden bevrijd.

Na het bevrijden van de persoon is deze per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe ernstig de verwondingen van de persoon zijn.