Vrachtwagen komt in sloot terecht in Warmenhuizen

WARMENHUIZEN - Een vrachtwagenchauffeur is dinsdag aan het einde van de middag met zijn truck in een sloot gereden naast de Dergmeerweg in Warmenhuizen.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 18:42 (Update 27-12-2016, 18:42)

Het ging mis toen de wagen met een paar wielen in de berm terechtkwam en de chauffeur op de rem trapte. Hierdoor blokkeerde een van de wielen en sloeg de wagen om. De truck belandde uiteindelijk op zijn zij in de sloot.

De chauffeur kwam met de schrik bij het eenzijdige ongeval. De berging van de wagen, die rond half zeven is begonnen, zal enige tijd in beslag nemen.