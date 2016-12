Eigenaar is dolblij na vondst van zijn in Breezand gestolen oldtimer

Foto BVA Auctions De verdwenen Ford.

BREEZAND - De eigenaar van de oldtimer uit 1931, die recent uit een loods in Breezand werd gestolen en na een tip vlak voor kerst door de politie in Haarlem onder een dekzeil op straat werd gevonden, is daar ’dolgelukkig’ mee.

Door Martijn Gijsbertsen - 28-12-2016, 7:00 (Update 28-12-2016, 7:00)

,,De wagen is nog niet terug bezorgd. Vanzelfsprekend ben ik ontzettend blij dat-ie is aangetroffen’’, laat Peter Kruijff (68) desgevraagd vanuit Estland weten.

De aandeelhouder in oliemaatschappij Gulf en eigenaar van Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna woont het grootste deel van het...