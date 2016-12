’Komend jaar klap op baan motorcrossers in Wieringermeer’

Gert Meereboer doet zijn verhaal vlak voordat de motorcrossers na vijf jaar voor het eerst weer terechtkunnen op de trainingsbaan op het Kooypunt bij Den Helder. ,,Dat is heel belangrijk. Daarmee krijgen we de ziel weer deels terug in de club. Dat hebben we nodig, want 2017 wordt voor ons een spannend jaar. Hopelijk kan de politiek vóór de zomer een klap geven op onze plannen, zodat we over een jaar of twee kunnen rijden in de Wieringermeer’’.

27-12-2016, 10:22

De motorcross-preses is voorzichtig,...